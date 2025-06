Muore dissanguato davanti casa del fratello disposta l' autopsia

Una tragedia sconvolge la tranquilla comunità di Isola del Liri: Antonio Altilia, 42 anni, è morto dissanguato davanti alla casa del fratello, dove viveva con famiglia. La salma è stata trasferita all’ospedale di Cassino per l’autopsia, che chiarirà le cause di questa drammatica morte. Mentre l’intera città si interroga sul motivo di questa tragedia, si attende con ansia la conclusione delle indagini per fare luce su quanto accaduto.

Muore dissanguato davanti all'abitazione dove vivono il fratello, la cognata, la madre ed il nipote: la salma di Antonio Altilia, quarantaduenne residente a Isola del Liri, è stata trasferita nella giornta di ieri dall'ospedale di Sora a quello di Cassino per effettuare l'autopsia.

Drammatico incidente domestico: Antonio, 41 anni, cade sulla vetrata rotta di una porta finestra e muore dissanguato. Indagano i Carabinieri di Sora e Arpino - Una tragedia sconvolge la tranquilla comunità di Arpino e Isola del Liri: Antonio Altilia, 41 anni, ha perso la vita in un incidente domestico drammatico che ha lasciato tutti senza parole.

