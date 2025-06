Multe per lo streaming illegale attenzione alla truffa del pezzotto

Attenzione alle truffe sul web: l'Agcom ha recentemente segnalato un aumento di messaggi fraudolenti che fingono di essere comunicazioni ufficiali sulla multa per streaming illegale. Questi tentativi di raggiro, con il pretesto di irregolarità legate alla visione di contenuti pirata, mirano a ingannare gli utenti e sottrarre dati personali o denaro. È fondamentale riconoscere i segnali di questa truffa e proteggersi. Scopri come difendersi e evitare di cadere nelle trappole dei truffatori.

Negli ultimi giorni l’ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha segnalato la circolazione di comunicazioni fraudolente indirizzate a cittadini e utenti. I messaggi, diffusi via email o altri canali, si presentano come avvisi ufficiali da parte di un sedicente “Servizio clienti Agcom – Piracy Shield” e contestano presunte irregolarità legate alla fruizione di contenuti streaming illegali. Come funziona la truffa segnalata da Agcom. Secondo quanto pubblicato sul sito ufficiale dell’Autorità , le comunicazioni inviate da soggetti non identificati fanno riferimento a “collegamenti a siti internet sotto osservazione in quanto riconducibili alla trasmissione di streaming illegali”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Multe per lo streaming illegale, attenzione alla truffa del pezzotto

