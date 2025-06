Muller a Miami con Messi? | Non ho ancora parlato con nessuno non escludo nessuna soluzione

Le voci su un possibile approdo di Thomas Müller a Miami, accanto a Lionel Messi, stanno facendo il giro del mondo. Tuttavia, l’attuale leggenda del Bayern Monaco non ha ancora preso decisioni definitive e non esclude alcuna soluzione, nemmeno il ritiro. La sua prossima avventura è tutta da scrivere, lasciando spazio a sorprese e opportunità che potrebbero cambiare il volto del calcio internazionale. Resta sintonizzato, perché il futuro di Müller potrebbe riservare ancora molte sorprese.

Thomas Muller vicino all’Inter Miami? La risposta del tedesco, che la prossima stagione non sarà più al Bayern Monaco Thomas Müller frena sulle voci che lo vorrebbero vicino all’Inter Miami di Lionel Messi e lascia aperto ogni scenario per il suo futuro, compresa l’ipotesi del ritiro. Il 35enne attaccante tedesco, leggenda del Bayern Monaco, è . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Muller a Miami con Messi?: «Non ho ancora parlato con nessuno, non escludo nessuna soluzione»

