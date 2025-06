Mulazzo Colpo da novanta Preso il portiere Gavellotti

Mulazzo mette a segno un colpo da novanta: il portiere Alessio Gavellotti si unisce al Monzone, firma di peso che rafforza l’ambizioso progetto della storica squadra della Lunigiana orientale. Con questa scelta strategica, la società punta decisamente in alto, alimentando le speranze di una stagione ricca di successi. Gavellotti, con la sua esperienza e determinazione, si appresta a diventare protagonista assoluto in questa nuova avventura. Sono davvero onorato ed entusiasta di poter contribuire alla...

Un autentico colpo da novanta quello messo a referto nelle scorse ore dal Monzone diretto dal presidente Andrea Sisti, che dopo la stretta di mano con il portiere Alessio Gavellotti ex Carrarese, Lavagnese, Sanremese, Fezzanese ultime due stagioni in forza alla Filattierese non ha esitato un attimo a sposare l'ambizioso progetto della centenaria compagine della Lunigiana orientale. "Sono davvero onorato ed entusiasta di poter contribuire alla causa di un club storico che quest'anno si appresta a festeggiare i cento anni di vita – le prime considerazioni di Alessio Gavellotti –. Sono contentissimo della scelta fatta.

