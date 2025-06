MSC Crociere fa rotta nel Sud dei Caraibi | Decisione strategica

MSC Crociere amplia il suo orizzonte nel sud dei Caraibi, con una mossa strategica che promette esperienze senza interruzioni. La decisione di operare tutto l’anno con MSC Opera e di aggiungere una seconda nave durante l'inverno rafforza la presenza del gruppo nella regione, offrendo ai viaggiatori nuovi itinerari da scoprire e prenotare già ora, approfittando delle opportunità esclusive riservate ai primi prenotanti.

Cresce la presenza di MSC Crociere nel Sud dei Caraibi, grazie alla decisione del gruppo di tenere operativa tutto l’anno una sua nave, MSC Opera, affiancandone una seconda nel periodo invernale quando l’afflusso dei turisti dall’Europa e dagli Stati Uniti è maggiore. Il potenziamento diventerà operativo a partire dalla stagione invernale 202627 e poi per quella estiva 2027, i nuovi itinerari però si possono già prenotare approfittando delle offerte previste per chi si muove con largo anticipo. A partire dal 16 novembre del 2026 si potrà partire in crociera su MSC Opera che sarà di base a La Romana, in Repubblica Dominicana, mentre da aprile 2027 entrerà in funzione un secondo porto d’imbarco a Fort-de-France, la capitale della Martinica, che è anche l’hub più importante dei Caraibi francesi con voli quotidiani da e verso l’Europa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - MSC Crociere fa rotta nel Sud dei Caraibi: "Decisione strategica"

