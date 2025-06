Moviola Benfica Chelsea l’episodio chiave del match

Nella sfida tra Benfica e Chelsea, valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, un episodio arbitrale ha catturato l’attenzione di tifosi e appassionati. Dirige la partita l’esperto arbitro Marco Di Bello, che si trova al centro di una decisione cruciale. Scopriamo insieme quale è stato l’episodio chiave che ha potuto cambiare le sorti del match e il suo impatto sul risultato finale.

Moviola Benfica Chelsea, l’episodio arbitrale chiave del match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club L’episodio chiave della moviola del match Benfica Chelsea, valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Dirige la sfida l’arbitro Marco Di Bello. L’EPISODIO CHIAVE. 🔗 Leggi su Calcionews24.com