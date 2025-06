Movida violenta a Riccione il ‘salotto’ diventa un ring | volano pugni tra i passanti

Una serata di relax si è trasformata in un vortice di violenza nel cuore di Riccione, dove il tradizionale ‘salotto’ si è improvvisamente trasformato in un ring di pugilato a cielo aperto. Tra passanti sbigottiti e clienti increduli, otto persone si sono affrontate in una rissa che ha scosso l'intera movida. Ma cosa ha scatenato questa furiosa escalation? La risposta lascia tutti senza parole.

Riccione, 28 giugno 2025 – Una vera e propria scena da film d’azione direttamente nel ‘salotto’ di Riccione. Giovedì sera, intorno alle 23, viale Ceccarini si è trasformato per alcuni minuti in un ring a cielo aperto. Otto persone si sono affrontate in una rissa proprio sotto gli occhi sbalorditi di turisti, famiglie e clienti seduti ai tavolini dei bar e dei ristoranti. Secondo quanto ricostruito dalle prime testimonianze, a scatenare la lite sarebbe stata una discussione tra pierre, probabilmente legati al mondo delle discoteche. In un attimo dalle parole si è passati ai fatti e il gruppo ha iniziato a colpirsi con violenza, utilizzando anche caschi e borselli come armi improvvisate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Movida violenta, a Riccione il ‘salotto’ diventa un ring: volano pugni tra i passanti

