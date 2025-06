Movida violenta 16enne aggredito a calci e pugni dal branco

Una tranquilla serata si è trasformata in un incubo per un 16enne vittima di una violenta aggressione da parte di un branco nella movida romana. I tonfi, le urla e la fuga precipitosa degli assalitori hanno scosso i residenti di piazzale delle Province, uno dei cuori pulsanti della vita notturna di Roma. Un episodio che solleva ancora una volta il problema della sicurezza nei luoghi di aggregazione giovanile, chiedendo interventi immediati e decisi...

L’eco dei tonfi, le urla e i passi svelti di chi di corsa si allontanava per non rischiare di essere preso in flagranza. Via veloci dopo una rissa ed un pestaggio che ha svegliato i residenti di piazzale delle Province, uno dei centri della movida di Roma. Intorno alla fontana il ritrovo di tanti. 🔗 Leggi su Romatoday.it

