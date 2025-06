Movida richiesta di risarcimento per 20 residenti

La vivace movida barese, tra locali affollati e serate animate, sta ora sollevando non solo entusiasmo ma anche questioni legali. Quindici residenti hanno infatti presentato una richiesta di risarcimento, evidenziando le problematiche legate al rumore e all’affollamento. A queste si aggiungono 20 inviti di adesione alla negoziazione assistita, che potrebbero segnare un nuovo capitolo nella gestione di questo vivace fermento urbano, aprendo la strada a soluzioni condivise e più sostenibili per tutti.

Altre tegole, legate alle problematiche connesse alla movida, piovono sulla testa dell?amministrazione comunale barese. Sono 20 gli inviti di adesione alla negoziazione assistita che.

Bari, i residenti dell'Umbertino chiedono un milione di danni: «Il Comune ci risarcisca per la malamovida» - L'iniziativa di venti abitanti della zona: noi, esasperati dalla folla e dalla musica ad alto volume.

Proteste per la mala movida. I residenti pronti a fare causa: ipotesi risarcimento danni - Le soluzioni del Comune al caos movida nell'Umbertino tardano ad arrivare e i residenti sarebbero pronti a rivolgersi nuovamente in tribunale, questa volta per una richiesta diretta di ...