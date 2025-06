Mountain bike | ieri l’ultima frazione a Castelnovo Monti dell’Appenninica Stage Race Arias e Bakker salgono sul trono

L’ultima frazione dell’Appenninica MTB Stage Race a Castelnovo Monti ha incoronato i grandi protagonisti di questa emozionante competizione. Con il traguardo ormai alle spalle, Diego Arias e Lola Bakker si sono confermati campioni, regalando spettacolo e svolte sorprendenti. La sfida tra i migliori si è conclusa, lasciando il pubblico senza fiato. E ora, pronti a scoprire cosa riserva il futuro per questi straordinari atleti?

Tutto come da pronostico nella frazione conclusiva dell’ Appenninica MTB Stage Race, con partenza e arrivo a Castelnovo Monti. Diego Arias e Lola Bakker hanno vinto le rispettive classifiche, confermando i pronostici dopo la frazione di giovedì: il colombiano, che bissa il successo del 2022, ha preceduto Vincenzo Saitta con un distacco di 7’34’’, mentre sul gradino più basso del podio è salito Emanuele Spica a 21’36’’. Andrea Candeago (+24’00’’) e Massimo Rosa (+45’20’’) hanno completato una top-five mai così italiana come quest’anno. L’ultima frazione, con partenza e arrivo a all’ombra della Pietra di Bismantova dopo 58 km e 1600 metri di dislivello, ha visto l’affermazione proprio di Spica, che ha strappato la terza piazza in classifica a Candeago. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net