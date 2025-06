MotoGp Quartararo conquista la pole del Gran Premio d’Olanda davanti a Bagnaia

Fabio Quartararo domina il Gran Premio d’Olanda conquistando la pole position a Assen, davanti a Bagnaia e i fratelli Marquez. Con un tempo impressionante di 1’30”651, il campione francese si prepara a scatenare emozioni e suspense domani. La pista è pronta: chi trionferà in questa battaglia mozzafiato? Segui le nostre dirette e aggiornamenti live per non perderti nulla!

Fabio Quartararo ha conquistato la pole position in Olanda per l’appuntamento di domani della MotoGp: secondo Bagnaia, alle loro spalle i fratelli Marquez. Ci sarà Fabio Quartararo, in sella alla sua Yamaha, davanti a tutti all’inizio del Gran Premio d’Olanda, in scena domani lungo il circuito di Assen. Il francese ha conquistato la pole position grazie al tempo di 1’30?651. Si tratta della quarta volta in questa stagione. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

