MotoGP oggi in tv GP Olanda 2025 | orari qualifiche e Sprint streaming programma Sky e TV8

Pronti a vivere l’emozione del Motomondiale 2025? Oggi, sabato 28 giugno, Assen si trasforma nel palcoscenico principale di qualifiche e sprint race, regalando emozioni e sfide mozzafiato. Con orari dettagliati per streaming, Sky e TV8, non perderti neanche un secondo di questa giornata cruciale: ecco il programma completo per scoprire chi salirà sul gradino più alto e conquistare i primi punti della stagione!

Oggi, sabato 28 giugno, sarà una giornata piuttosto impegnativa per i piloti del Motomondiale 2025. Sul tracciato di Assen, in Olanda, si andrà a caccia del tempo migliore nelle qualifiche, ma ci sarà da gestire anche la Sprint Race, in riferimento alla top-class. Saranno in palio i primi punti di questo fine-settimana nell’Università del Motociclismo, ai primi nove della classifica, in una corsa il cui numero di giri è la metà esatta di quella domenica. Nel caso odierno si parla di 13 tornate. In MotoGP, Francesco Bagnaia ha voglia di invertire la tendenza. Finora è stata un’annata difficile per il pilota italiano della Ducati ufficiale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP oggi in tv, GP Olanda 2025: orari qualifiche e Sprint, streaming, programma Sky e TV8

