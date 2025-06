MotoGp oggi Assen Sprint Race | a che ora e dove vederla gratis in diretta

Se sei appassionato di MotoGP e non vuoi perderti l'emozionante Sprint Race di Assen, sei nel posto giusto! Oggi, sabato 28 giugno, il circuito olandese si anima con le qualifiche e la gara sprint, trasmesse in diretta e gratuitamente. Scopri a che ora seguire l'azione e come goderti lo spettacolo senza costi. Non resta che sintonizzarsi e tifare i nostri piloti preferiti!

Oggi, sabato 28 giugno, ad Assen, si disputano le qualifiche e la Sprint Race del Gran Premio d'Olanda classe MotoGp, il decimo appuntamento della stagione. Marc Marquez è in testa alla classifica con 270 punti, 40 di vantaggio sul fratello Alex e 110 più di Pecco Bagnaia preoccupato per. 🔗 Leggi su Today.it

MotoGP – Marc Márquez senza rivali a casa di Valentino Bagnaia, in trionfo a 6,00 su Sisal.it, vuole riscattarsi ad Assen - L’università delle due ruote si accende ad Assen, teatro del Gran Premio d’Olanda, dove Marc Márquez si presenta come il grande favorito.

La carovana del Motomondiale si sposta dal Mugello al circuito di Assen. Tutto l'evento sarà disponibile live su Sky e sulla piattaforma NOW. Su TV8 la diretta di qualifiche e Sprint Race, mentre il GP andrà in differita https://gpone.com/it/2025/06/28/motogp/gra Vai su X

