MotoGp Marquez suona la nona sinfonia nella Sprint | la sua è una fuga mondiale

Una sentenza. O meglio una sinfonia, la nona, che certifica un dominio assoluto. In questo 2025 che si appresta al giro di boa non ce n’è per nessuno. Marc Marquez non trova altro modo che vincere e ogni volta lo fa mettendosi quasi inconsapevolmente degli handicap per rendere la sua impresa ancora più magica e perfetta. Nella sprint del Gp di Olanda scattato dalla seconda fila, il campione iberico con una partenza fulminea, si prende la testa della corsa dopo una manciata di curve, tiene a distanza il fratello Alex che prova a metà gara a sorpassarlo senza trovare mai lo spazio giusto per affondare il colpo, e poi chiude in scioltezza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it