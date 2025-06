MotoGP Marco Bezzecchi | La moto è migliorata ho pensato di poter passare anche Alex Marquez

Il talento di Marco Bezzecchi brilla sempre di più, e con la moto 232 migliorata sta dimostrando di poter ambire a traguardi ancora più importanti. La sua straordinaria performance in MotoGP ad Assen, dove ha conquistato il terzo posto nella Sprint Race, è la prova concreta che la perseveranza e l’innovazione portano risultati straordinari. Con una moto sempre più affilata e una determinazione incrollabile, Marco si prepara a superare ogni aspettativa, puntando a...

Un davvero ottimo Marco Bezzecchi ha conquistato la terza posizione in occasione della Sprint Race valida per il GP d’Olanda, decimo appuntamento del Motomondiale 2025 di MotoGP in scena questo fine settimana presso il mitico circuito di Assen. Grande performance per il pilota romagnolo in sella all’Aprilia, scatenato fin dalla partenza c on un sorpasso prima su Bagnaia e, successivamente, sulla Yamaha di Fabio Quartararo, prima di insidiare anche la Gresini di Alex Marquez, poi (come sempre) secondo dietro al fratello Marc Marquez. Una volta arrivato al parco chiuso, il centauro ha commentato quanto fatto. 🔗 Leggi su Oasport.it