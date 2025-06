MotoGp Marc Marquez vince la Gara Sprint ad Assen

Un'altra straordinaria vittoria per Marc Marquez nella gara Sprint di Assen! Partendo dalla quarta posizione, lo spagnolo ha dimostrato ancora una volta la sua classe, superando avversari di alto livello e tagliando il traguardo davanti al fratello Alex e a Bezzecchi. La passione e la determinazione di Marquez continuano a entusiasmare gli appassionati di MotoGP. Per scoprire tutti i dettagli di questa emozionante corsa, seguite le nostre dirette su Sportface Tv.

MotoGp, ancora Marc Marquez a trionfare in una gara Sprint: partito dalla quarta posizione, si è classificato davanti al fratello e a Bezzecchi. MotoGp Marc Marquez ha vinto la Gara Sprint del gran premio di Assen. Lo spagnolo, autore di una gran partenza dalla quarta casella, ha chiuso davanti a suo fratello Alex e Bezzecchi.