MotoGp Marc Marquez vince gara sprint ad Assen Quinto Bagnaia

L’adrenalina si infiamma ad Assen, dove Marc Marquez conquista la vittoria nella sprint race su Ducati, alimentando l’attesa per la gara principale. La sfida tra i piloti è più viva che mai, con Bagnaia che, partendo forte, conclude quinto, mentre Bezzecchi brilla sul podio. L’evento promette emozioni mozzafiato: chi farà prevalere il coraggio e la strategia in questa battaglia avvincente? Rimanete sintonizzati per scoprire il risultato finale della MotoGP.

(Adnkronos) – Marc Marquez su Ducati si aggiudica la sprint race che precede la gara di Assen della MotoGp. Secondo il fratello Alex sulla Ducati team costruttori, podio per Marco Bezzecchi su Aprilia. Cede posizioni invece Pecco Bagnaia sull'altra Ducati ufficiale, pur essendo partito in seconda posizione: chiude quinto alle spalle di Fabio Di Giannantonio. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

MotoGP – Marc Márquez senza rivali a casa di Valentino Bagnaia, in trionfo a 6,00 su Sisal.it, vuole riscattarsi ad Assen - L’università delle due ruote si accende ad Assen, teatro del Gran Premio d’Olanda, dove Marc Márquez si presenta come il grande favorito.

