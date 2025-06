motogp marc marquez vince anche la sprint di assen davanti ad alex terzo bezzecchi delude bagnaia

Marc Marquez continua a dominare la scena della MotoGP, confermando il suo talento e la sua determinazione nelle sprint del sabato. A Assen, il campione di Cervera si impone ancora una volta, conquistando la nona vittoria su dieci manche stagionali e rafforzando la sua leadership nel Mondiale 2025. La sua performance sottolinea come Marquez abbia alzato l’asticella, lasciando gli avversari a inseguire. La corsa si infiamma: chi sarà in grado di contrastarlo?

Marc Marquez fa sul serio quando più conta e si conferma praticamente imbattibile nelle manche del sabato, vincendo al TT di Assen la nona Sprint dell’anno (su dieci disputate) in occasione del Gran Premio d’Olanda 2025, valevole come decimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il fenomeno di Cervera ha saputo alzare l’asticella dopo il quarto posto in qualifica, trovando una partenza eccezionale e tenendo la prima posizione dal primo all’ultimo giro. L’otto volte campione iridato, dopo essersi sbarazzato del pole-man Fabio Quartararo (caduto poi nel finale con la Yamaha mentre era in lotta per un piazzamento nella top3), ha resistito per tutta la corsa al forcing del fratello Alex facendo la differenza come di consueto nelle curve a sinistra e compensando così un ritmo non così devastante come in altre occasioni per conservare fino in fondo la testa della gara. 🔗 Leggi su Oasport.it