MotoGp Gp Olanda | Marc Marquez vince la Sprint davanti ad Alex e Bezzecchi poi Di Giannantonio e Bagnaia Diretta

Sul circuito di Assen, il Gran Premio d’Olanda di MotoGP si accende con emozioni a non finire! Fabio Quartararo domina le qualifiche, conquistando la pole position, mentre i protagonisti si preparano alla sfida in diretta. Tra battaglie e sorpassi, l’attesa si infiamma: chi si impadronirà della vittoria? Rimanete sintonizzati per scoprire come si svilupperà questa spettacolare giornata di gara, all’insegna di passione e adrenalina pura.

Ad Assen Fabio Quartararo ha centrato la pole, seguito da Francesco Bagnaia (+0.028) e Alex Márquez (+0.160). Marc Márquez e Marco Bezzecchi completano i primi cinque. Ottimi tempi anche per Morbidelli, Aldeguer e Acosta.

