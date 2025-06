MotoGp Gp Olanda la gara Sprint | in testa i Marquez su Bezzecchi Bagnaia 5° attaccato da Digiannantonio Diretta

Ad Assen, la tensione in MotoGP è alle stelle: Quartararo conquista la pole, ma Bagnaia e Márquez sono pronti a scatenare battaglie infuocate. La gara sprint promette emozioni indimenticabili, con i top piloti in lotta serrata per il podio. Restate sintonizzati, perché in questa pista dinamica tutto può succedere e ogni secondo potrebbe cambiare le sorti del campionato. La gara sta per partire, e il film della stagione si prepara a vivere un altro capitolo di pura adrenalina.

Ad Assen Fabio Quartararo ha centrato la pole, seguito da Francesco Bagnaia (+0.028) e Alex Márquez (+0.160). Marc Márquez e Marco Bezzecchi completano i primi cinque. Ottimi tempi anche per Morbidelli, Aldeguer e Acosta. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - MotoGp, Gp Olanda, la gara Sprint: in testa i Marquez su Bezzecchi, Bagnaia 5° attaccato da Digiannantonio Diretta

