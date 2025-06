MotoGp Gp Olanda la gara Sprint | davanti i Marquez Bezzecchi 3°; Di Giannantonio 4° davanti a Bagnaia Diretta

In un emozionante GP d’Olanda, la gara sprint ad Assen ha regalato una sfida mozzafiato tra i grandi della MotoGP. Fabio Quartararo conquista la pole position, ma è Francesco Bagnaia a restare a soli 0.028 secondi di distanza, promettendo spettacolo in gara. Marc Márquez e Marco Bezzecchi completano il quartetto di testa, mentre Morbidelli, Aldeguer e Acosta sorprendono con ottimi tempi. La suspense è alle stelle: chi salirà sul podio?

Ad Assen Fabio Quartararo ha centrato la pole, seguito da Francesco Bagnaia (+0.028) e Alex Márquez (+0.160). Marc Márquez e Marco Bezzecchi completano i primi cinque. Ottimi tempi anche per Morbidelli, Aldeguer e Acosta.

