MotoGp Gp Olanda la gara Sprint | comincia il giro di ricognizione Diretta

L’attesa è finita: ad Assen la gara sprint della MotoGP GP Olanda prende il via con un giro di ricognizione in diretta, mentre i protagonisti si preparano a scrivere un nuovo capitolo di questa emozionante stagione. Fabio Quartararo ha conquistato la pole position, ma la battaglia promette scintille, con Bagnaia, Márquez e altri campioni pronti a sfidarsi fino all’ultima curva. Resta con noi per vivere ogni istante di questa spettacolare corsa!

Ad Assen Fabio Quartararo ha centrato la pole, seguito da Francesco Bagnaia (+0.028) e Alex Márquez (+0.160). Marc Márquez e Marco Bezzecchi completano i primi cinque. Ottimi tempi anche per Morbidelli, Aldeguer e Acosta.

