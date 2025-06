MotoGP Francesco Bagnaia | Le cose stanno andando bene ma la scelta delle gomme sarà un terno al lotto per la Sprint

Le sfide del Gran Premio d’Olanda sono all’orizzonte, e Francesco Bagnaia si prepara a dare battaglia con determinazione. Dopo una sessione di qualifiche eccellente, che lo ha visto conquistare la prima fila sul circuito di Assen, l’attenzione si concentra ora sulla scelta delle gomme per la sprint — un vero e proprio terno al lotto. La strategia potrebbe fare la differenza tra vittoria e delusione, e il nostro campione è pronto a sfruttarla al massimo.

Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale) ha concluso in seconda posizione le qualifiche del GP d’Olanda, tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Assen, Pecco ha messo in mostra un’ottima velocità e la prima fila conquistata nel time-attack ne è una dimostrazione. Con il tempo di 1:30.679 il piemontese si è preso la piazza d’onore, venendo preceduto solo da uno straordinario Fabio Quartararo, che in sella alla Yamaha ha fatto meglio di appena 28 millesimi di secondo. In seconda fila, l’altra Ducati ufficiale del leader del campionato, Marc Marquez (4°), mentre terzo il fratello Alex (Ducati Gresini). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Francesco Bagnaia: “Le cose stanno andando bene, ma la scelta delle gomme sarà un terno al lotto per la Sprint”

In questa notizia si parla di: motogp - francesco - bagnaia - cose

MotoGP, i precedenti di Francesco Bagnaia nel GP di Gran Bretagna. Una sola vittoria e tante delusioni - Al via del Gran Premio di Gran Bretagna 2025, Francesco Bagnaia si presenta con un imprimatur di sfide e speranze: una vittoria unica e numerose delusioni nelle precedenti edizioni.

Un video svela l'epilogo della gara del GP d'Italia della MotoGP 2025 rivelando cosa è successo in Direzione Gara nel momento in cui i due piloti Ducati Marc Marquez e Francesco Bagnaia a fine corsa hanno risposto alla convocazione da parte dei Commiss Vai su Facebook

#MotoGP, Francesco #Bagnaia amaro: “Ho dato il massimo ma ho chiuso 12°. Qualsiasi cosa provo sulla moto non funziona” -#AragonGP Vai su X

MotoGP, Bagnaia: “Mi girano perché di colpo non riesco più a fare le cose del 2024”; MotoGP | Bagnaia: Marc riesce a fare delle cose che a me la moto non permette; MotoGP, Aragon J3, Debriefing Francesco Bagnaia (Ducati/3): Voglio arrivare al Mugello con, come minimo, la possibilità di lottare per la vittoria, ecc. (Testo integrale).

MotoGp: Olanda; Bagnaia, ripartire dai passi avanti al Mugello - Vincitore ad Assen negli ultimi tre anni, Francesco Bagnaia arriva al Gp di Olanda reduce dal quarto posto ottenuto al Mugello, risultato che gli aveva fatto dire che c'erano state "cose positive, per ... Segnala ansa.it

Bagnaia: “Venerdì solido, per la Sprint si può sorridere” - Le parole di Francesco Bagnaia dopo le Prove di Assen, chiuse al quinto posto davanti al compagno di squadra Marc Marquez ... formulapassion.it scrive