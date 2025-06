MotoGP Fabio Quartararo | Abbiamo un buon potenziale spero di fare un’ottima Sprint Race

Si sono da poco concluse le qualifiche del Gran Premio d’Olanda, decimo appuntamento del Motomondiale 2025. Sul circuito di Assen, al termine del Q2, la migliore prestazione è stata fatta segnare dalla Yamaha di Fabio Quartararo che ha siglato il crono di 1:30.651, nuovo record della pista. Il francese ottiene così la sua quarta pole position di questa stagione e partirĂ davanti a tutti nella Sprint Race delle ore 15.00. Subito dietro un brillante Francesco Bagnaia che si ferma a soli 28 millesimi dalla prima piazza. Completa la prima fila la Ducati del Team Gresini guidata da Alex Marquez. Lo spagnolo ha concluso la sua prova con un distacco di 160 millesimi dalla testa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Fabio Quartararo: “Abbiamo un buon potenziale, spero di fare un’ottima Sprint Race”

