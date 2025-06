MotoGp Bagnaia | Il mio stile di guida non adatto a questa moto

Il talento di Pecco Bagnaia brilla, ma la sua sintonia con la moto sembra ancora lontana. A Roma, il pilota si confida sulla difficoltà di adattare il proprio stile di guida alle caratteristiche della moto, cercando di cambiare il suo DNA per ottenere prestazioni più incisive. La sfida è grande, ma l’obiettivo resta chiaro: migliorare e riconquistare il suo spazio in pista. Per tutto il ...

Roma, 28 giu. (askanews) – Pecco Bagnaia ha commentato su Sky il 5° posto nella Sprint di Assen: “Ho avuto un grandissimo passo per tutto il weekend, ancora più del solito. Però per l’ennesima volta non riesco a essere incisivo e aggressivo nelle Sprint. Sto provando a cambiare il mio DNA, la mia guida fluida non sta più funzionando con questa moto. Entro in pista e do il 100% in ogni situazione, ci sto provando in tutti i modi”. “Per tutto il weekend, questa volta ancora più del solito, ho un grandissimo passo e riesco a essere molto veloce. Pochi piloti, se non nessuno in questo weekend, erano più veloci. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

