MotoGP Assen sprint | Marc Marquez suona la nona e vince ancora davanti al fratello e Bez

In un emozionante sabato ad Assen, la leggenda della MotoGP Marc Marquez conferma ancora una volta il suo talento indiscusso, dominando la sprint con un colpo di genio sin dal primo giro. La competizione si infiamma tra fratelli e rivali, mentre Marquez si afferma come il vero maestro del circuito. La gara si apre a mille sorprese e spettacolo, lasciando tutti con il fiato sospeso fino all’ultima curva. E così, tra eccitazione e adrenalina, si scrive un’altra pagina eccezionale nella storia della MotoGP.

FILIPPO MONETTI Assen 28 giugno 2025 - L'Università della MotoGP premia ancora il suo plurilaureato Marc Marquez. Nella sprint del sabato è lui a imporsi su tutti gli altri con un primo giro capolavoro. Alex prova a dare battaglia, ma si arrende e conclude secondo, davanti a un super Bezzecchi con la sua Aprilia. Bagnaia conclude solo quinto alle spalle di Di Giannantonio, mentre Quartararo, in lotta per le prime posizioni, conclude la gara anzitempo, cadendo nell'ultimo segmento della corsa. La gara. Partenza frenetica e non può essere altrimenti tra le curve strette e i tornanti di Assen. Marc Marquez scatta dalla seconda fila, ma la sua progressione è impressionante e lo porta subito a ridosso del primato di Fabio Quartararo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net