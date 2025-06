MotoGP Assen oggi qualifiche e sprint in diretta | orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming Bagnaia sfida i fratelli Marquez

Oggi ad Assen, il circuito olandese si prepara a vivere un'esperienza emozionante con le qualifiche e la sprint race del MotoGP 2025. Francesco Bagnaia sfida i fratelli Marquez in una battaglia all'ultimo giro per conquistare la pole position prima della grande gara di domani. Non perdere gli orari in diretta su TV8 e Sky, e scopri dove seguire gli eventi in streaming. Preparati a vivere l'adrenalina del motociclismo, perché questa sfida promette spettacolo fino all'ultima curva!

Le qualifiche del GP d'Olanda di MotoGP 2025: Bagnaia sfiderĂ A e B per la pole della gara di domani al Assen. Alle 15:00 la gara sprint. Segui gli aggiornamenti in tempo reale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

MotoGP – Marc Márquez senza rivali a casa di Valentino Bagnaia, in trionfo a 6,00 su Sisal.it, vuole riscattarsi ad Assen - L’università delle due ruote si accende ad Assen, teatro del Gran Premio d’Olanda, dove Marc Márquez si presenta come il grande favorito.

MotoGP – GP d'Olanda 2025 TT Circuit Assen Si torna nella "Cattedrale della velocità ": tecnica, storia e sorpassi da brivido! ? Programma (ora italiana): ? Venerdì: Prove libere ? Sabato: Qualifiche & Sprint ? Domenica: Gara

Tempo di esami all'università della MotoGP ? Il Gran Premio Motul TT di Assen vi aspetta su Tv8 questo weekend con le qualifiche sabato dalle 10:45 e la Sprint live dalle 14:30, e domenica con le gare dalle 12:30!

