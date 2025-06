MotoGp Assen Alex non attacca Marc | Ero più veloce nei punti dove non si sorpassa

A Assen, il duello tra Marc Marquez e suo fratello Alex si è rivelato ancora una volta emozionante, anche se con alcune differenze strategiche. Mentre Marc ha mantenuto la calma e ha sfruttato i punti in cui la velocità e l’astuzia fanno la differenza, Alex ha mostrato una velocità impressionante, ma senza tentare attacchi rischiosi. La sfida tra i due promette scintille: chi avrà la meglio nel finale di stagione?

Assen, 28 giugno 2025 – Marc Marquez in fuga mondiale, con 43 punti di vantaggio sul fratello Alex. Nonostante la quarta posizione in griglia, il numero 93 è riuscito a vincere la Sprint Race di Assen, balzando subito in seconda piazza per poi saltare all’ultima chicane Fabio Quartararo. All’inseguimento di Marc è arrivato poi il fratello, che era velocissimo nel settore tre, ma non si è azzardato a portare un attacco duro al leader e al capostipite della famiglia. Alex era nettamente più veloce di Marc in curva 10, 11 e 12, ma non c’è stata battaglia tra i due e così il vantaggio in classifica è di quasi due gp sull’alfiere del team Gresini, mentre Bagnaia è staccatissimo a 117 punti di ritardo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - MotoGp Assen, Alex non attacca Marc: “Ero più veloce nei punti dove non si sorpassa”

Marc: "Mi faceva male tutto, ho vinto senza essere il più veloce". Alex: "Ci ho provato, ma..." - Marc Marquez si gode l'ennesimo trionfo di una stagione da dominatore assoluto dopo la Sprint Race di Assen: "È una vittoria importante, perché ho vinto senza essere il più veloce in pista - Si legge su msn.com