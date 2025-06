MotoGP Assen 2025 orari prove qualifiche e gara sprint del Gran Premio d’Olanda di oggi

Preparati a vivere l’adrenalina del Gran Premio d’Olanda 2025 a Assen! Oggi, sabato 28 giugno, il circuito si anima con prove libere, qualifiche ufficiali e la spettacolare gara sprint, offrendo emozioni da brivido e scottanti sfide tra i protagonisti della MotoGP. Resta con noi per scoprire tutti gli orari e gli aggiornamenti in tempo reale, perché ogni secondo conta in questa battaglia epica per la vittoria!

La MotoGP torna in pista ad Assen per il Gran Premio d'Olanda 2025, decimo appuntamento della stagione del Motomondiale. Oggi, sabato 28 giugno, i riflettori sono puntati sulla seconda sessione di prove libere, sulle qualifiche ufficiali e sull'attesissima gara sprint. Dopo l'ottima performance nei GP precedenti, Marc Marquez si conferma leader della classifica piloti in sella alla Ducati, seguito dal fratello Alex Marquez (Team Gresini) e dal campione del mondo in carica Pecco Bagnaia, anche lui su Ducati. Il GP di Assen 2025 si preannuncia ricco di emozioni e battaglie ad alta velocità. MotoGP Assen oggi: orari delle sessioni di sabato 28 giugno.

MotoGP – Marc Márquez senza rivali a casa di Valentino Bagnaia, in trionfo a 6,00 su Sisal.it, vuole riscattarsi ad Assen - L’università delle due ruote si accende ad Assen, teatro del Gran Premio d’Olanda, dove Marc Márquez si presenta come il grande favorito.

Momenti di grande tensione ad Assen, durante le Prequalifiche del GP d'Olanda della MotoGP 2025. A spaventare il paddock è stato Ai Ogura, protagonista di un brutto incidente alla curva 11 nel corso della seconda sessione di prove libere del venerdì. Il roo Vai su Facebook

MotoGP, GP Olanda 2025: le prove libere 2 in diretta; Orari TV GP Olanda 2025: diretta su Sky, differita su TV8 - Orari - MotoGP; MotoGp, oggi qualifiche e gara sprint ad Assen: orario e dove vederle.

MotoGp, oggi qualifiche e gara sprint ad Assen: orario e dove vederle - Oggi, sabato 28 giugno, tocca alla seconda sessione di prove libere, alle qualifiche e alla gara sprint del Gp di Assen. Scrive msn.com

Quartararo batte le Ducati nelle prequalifiche della MotoGP ad Assen: altra caduta per Marquez, Bagnaia 5° - Quartararo svetta nella classifica dei tempi della seconda sessione di prove libere del GP Olanda della MotoGP 2025: Alex Marquez 2° unica Ducati in top- Come scrive fanpage.it