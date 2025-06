MotoGP anche la Sprint d’Olanda incorona Marc Marquez | delusione per Bagnaia

La Sprint di Assen conferma ancora una volta la supremazia di Marc Marquez, che si impone con determinazione e talento, regalando un altro weekend di gloria. La delusione per Bagnaia si fa sentire, mentre il campione romagnolo continua a scrivere la sua storia su circuiti innovativi. La sfida tra i grandi si infiamma: chi prenderà il comando nel resto della stagione? La MotoGP non smette mai di sorprendere.

Un risultato ormai usuale per il sabato di MotoGP: la Sprint di Assen è ancora di Marc Marquez, batosta per Bagnaia. In MotoGP cambia il tracciato ma non il risultato: il sabato è ormai un Marquez-day. Ad Assen l’otto volte Campione del mondo Marc parte dalla quarta posizione che non gli impedisce di superare tutti alla partenza e di condurre tutta la gara in testa, conquistando così la sua nona Sprint della stagione. Bruciato Fabio Quartararo che, partito dalla prima posizione, non riesce a terminare la Sprint per una caduta al decimo giro. A completare il podio c’è l’immancabile fratello piccolo di casa Marquez, Alex, che con la sua Gresini termina ancora una volta secondo dopo aver provato ad acciuffare Marc, senza riuscirci. 🔗 Leggi su Rompipallone.it