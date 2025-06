MotoGp anche ad Assen comanda Marquez | favoriti e strategie del gp d’Olanda

Ad Assen, il circuito olandese, la MotoGP 2025 conferma il dominio incontrastato di Marc Marquez: ancora vittoria nella sprint race, nonostante una qualifica meno brillante, e una leadership che si fa sempre più solida. I favoriti continuano a essere lui e il fratello Alex, mentre Bagnaia fatica a risollevarsi. La strategia per il prosieguo del campionato si fa cruciale: cosa riserverà il prossimo GP d’Olanda?

Assen, 28 giugno 2025 – Non c’è altro, se non un nome nella Moto gp 2025: Marc Marquez. Prosegue il dominio del numero 93 che ha vinto ancora la sprint race del sabato ad Assen, nonostante il quarto posto in qualifica, e ipotecato, a metà stagione, il mondiale. Secondo, come sempre, il fratello Alex, che si guarda bene dall’attaccarlo anche quando sembra averne di più, mentre continua a sprofondare Pecco Bagnaia, all’ennesima Sprint Race anonima. In casa Italia, per la lotta al podio, meglio puntare sull’Aprilia di Marco Bezzecchi e sulla Ducati Pertamina di Fabio Di Giannantonio. Insomma, resta sempre e comunque un mono-Marquez. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net