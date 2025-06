MotoGP Alex Marquez | Marc e Bagnaia hanno qualcosa di più come passo perdo troppo nel T1 e T2

Nel mondo emozionante della MotoGP, ogni dettaglio conta: passi nei turni, tempi sul giro e strategie di gara. Alex Marquez, con il suo talento e determinazione, si è conquistato la prima fila ad Assen, dimostrando che anche nelle giornate più complicate, la perseveranza ripaga. Tuttavia, tra lui e Bagnaia, emerge un confronto intrigante: cosa li accomuna o li distingue nel loro passo? La risposta si nasconde nelle sfide di ogni curva, e ora, il weekend olandese promette ancora sorprese.

Alex Marquez ha firmato il terzo tempo nelle qualifiche di Assen e partirà dunque in prima fila al via del Gran Premio d’Olanda 2025, decimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo del team Gresini si è inserito davanti al fratello Marc, con un distacco di 160 millesimi dalla pole position della Yamaha di Fabio Quartararo e alle spalle anche della Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia. “ Onestamente il potenziale oggi era inferiore alla prima fila. Stamattina abbiamo provato qualcosa con il set-up che non ha funzionato come speravo, quindi siamo tornati indietro con la moto di ieri per la qualifica e lì mi sono ritrovato bene “, le prime dichiarazioni a caldo del 29enne di Cervera ai microfoni di Sky Sport dopo le prove ufficiali olandesi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Alex Marquez: “Marc e Bagnaia hanno qualcosa di più come passo, perdo troppo nel T1 e T2”

In questa notizia si parla di: motogp - alex - marquez - marc

MotoGP, Marc Marquez: “Silverstone non è una delle mie piste preferite, mi aspetto Alex e Bagnaia molto forti” - Silverstone, non tra le mie piste preferite, promette sorprese con Alex e Bagnaia pronti a top. Marc Marquez, protagonista incontrastato alla vigilia del settimo GP, si presenta come il grande favorito, forte di un rendimento impressionante e deciso a confermare il suo status di pilota da battere nel Mondiale MotoGP.

“Lui è uno coraggioso e va oltre le cadute. Se fosse successo a un altro pilota quanto accaduto a lui quest’oggi, probabilmente inizierei a pensare che accusi il colpo, ma non è così” https://gpone.com/it/2025/06/27/motogp/alex-marquez-marc-e-uno-che-ha-le- Vai su X

Marc Marquez ha vinto otto titoli Mondiali, sei nella MotoGP Marquez che ha un unico rivale, il fratello Alex, che però non riesce a impensierirlo realmente. I loro duelli non sono accesi, non sono all'ultimo sangue. Dopo la gara del Mugello, Pecco Bagnaia si è Vai su Facebook

MotoGp, Alex Marquez prima di Assen: Al Mugello ero vicino a Marc, ma a volte è imprendibile; MotoGP, Alex Marquez: “Marc è uno che ha le palle, adesso una e mezza; MotoGP, Alex Marquez: Vi spiego perché non attacco Marc.

MotoGP Assen: Quartararo una pole del Diablo, Bagnaia secondo davanti ad Alex e Marc Marquez - La cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp di Olanda, decima prova del mondiale di MotoGP 2025 che si corre sul tracciato di Assen. Lo riporta sport.virgilio.it

Quartararo si prende la pole ad Assen: Bagnaia e Alex Marquez in prima fila, Marc 4° - Sarà Fabio Quartararo a partire in pole position nella Sprint Race e nel GP d'Olanda, decimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2025. Si legge su msn.com