MotoGP Alex Marquez | Ero più veloce di Marc nel terzo settore ma lì è difficile sorpassare

Alex Marquez non sbaglia un colpo e arriva secondo anche nella Sprint del Gran Premio d’Olanda 2025, decimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il portacolori del team Gresini è rimasto in scia al fratello per quasi tutta la manche, dimostrando un ottimo passo ma non riuscendo mai ad affondare un vero attacco su Marc nei classici punti di sorpasso del TT di Assen. “ Devo migliorare la partenza, quella è la prima cosa che ho sbagliato oggi e per la Sprint era fondamentale. Ci ho provato, ma ero più veloce di Marc solo nel terzo settore e sorpassare lì è difficile. Nell’ultima e nella prima curva lui fa la differenza, proprio quelle in cui c’è la chance di attacco più chiara. 🔗 Leggi su Oasport.it