MotoGP ad Assen Bagnaia corre per non finire ai margini di Ducati Bezzecchi qualifica cruciale

Un'inedita giornata di adrenalina ad Assen, tra qualifiche decisive e una Sprint che potrebbe cambiare le sorti del Mondiale. Bagnaia, in corsa per non finire ai margini di Ducati, corre con il cuore in gola, mentre Bezzecchi fa la sua mossa cruciale per risalire la classifica. Il paddock è in fermento: quale strategia porterà alla vittoria finale? La sfida è già entrata nel vivo e il risultato potrebbe sorprendere tutti!

Giornata intensa ad Assen, dove quest’oggi si disputeranno le qualifiche e la Sprint valide per il round olandese del Mondiale di MotoGP. L’appuntamento nordeuropeo va in scena pochi giorni dopo quello del Mugello, dove Marc Marquez ha tirato un durissimo colpo alle ipotetiche velleitĂ di Francesco Bagnaia di dargli filo da torcere nella rincorsa al titolo. In Toscana, in una delle sue piste preferite, Pecco ha dovuto incassare una sonora batosta da parte del Trueno de Cervera. Anche Assen è un tracciato storicamente amico del ventottenne piemontese, dove viceversa il trentaduenne spagnolo ha raccolto meno di quanto abbia solitamente fatto in altri contesti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, ad Assen Bagnaia corre per non finire ai margini di Ducati. Bezzecchi, qualifica cruciale

In questa notizia si parla di: motogp - assen - bagnaia - corre

MotoGP – Marc Márquez senza rivali a casa di Valentino Bagnaia, in trionfo a 6,00 su Sisal.it, vuole riscattarsi ad Assen - L’università delle due ruote si accende ad Assen, teatro del Gran Premio d’Olanda, dove Marc Márquez si presenta come il grande favorito.

TUTTI AD ASSEN! Tradizione? Ieri sì, oggi virgola. A Wimbledon non si giocava la domenica: “never on sunday”, dicevano gli inglesi. A Montecarlo la F.1 non scendeva in pista il venerdì: libere giovedì, qualifiche sabato. In quel di Assen la MotoGP correva al Vai su Facebook

francesco bagnaia Vai su X

MotoGP, GP Olanda 2025: le prove libere 2 in diretta; MotoGP Spagna: vince Marquez ma è Alex davanti a Quartararo e Bagnaia. Marc cade, rientra e chiude 12°; Orari TV GP Olanda 2025: diretta su Sky, differita su TV8 - Orari - MotoGP.

MotoGp, si corre ad Assen: programma e dove vedere Gp d'Olanda - Oggi, venerdì 27 giugno, inizia il weekend del Gp di Assen, decima prova della stagione. Riporta msn.com

MotoGP Assen: Quartararo il migliore nelle prequalifiche, Bagnaia chiude 5° davanti a Marquez - Il francese della Yamaha si impone nel venerdì olandese, in un turno segnato da cadute (due del solo Marquez) e grande equilibrio tra i costruttori ... Si legge su insella.it