MotoGp 2025 Gp Olanda | Quartararo in pole davanti a Bagnaia e Alex Marquez

Il Gran Premio d'Olanda si prepara a regalarci emozioni mozzafiato, con Quartararo che conquista la pole position davanti a Bagnaia e Alex Marquez. La sfida sul circuito di Assen promette spettacolo e battaglie serrate: chi saprà dominare la corsa e avvicinarsi al titolo? Restate sintonizzati, perché il Motogp 2025 ci riserverà sicuramente sorprese sorprendenti.

Fabio Quartararo su Yamaha conquista la pole position (quarta stagionale e sua ventesima in top class) del Gp di Olanda, decimo appuntamento del mondiale, firmando il miglior tempo (in 1:30.651) sul circuito di Assen. Pecco Bagnaia, con la Ducati ufficiale, è secondo a 28 millesimi, prima fila completata da Alex Marquez con la Ducati del team Gresini. Partirà in seconda fila il leader del Mondiale Marc Marquez (Ducati) che sbaglia la staccata di curva 1 e perde la possibilità di dare l’ultimo assalto alla pole, poi Bezzecchi su Aprilia e la Ducati VR46 di Morbidelli. A BREATHTAKING 4th POLE POSITION BY FABIO QUARTARARO OF 2025? #DutchGP?? pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it