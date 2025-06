MotoGp 2025 Gp Olanda | Marquez vince la sprint davanti al fratello Alex

Il Mondiale MotoGP 2025 si anima ancora di emozioni incredibili, e il GP d’Olanda non fa eccezione. Marc Marquez, protagonista indiscusso della gara sprint, conquista la vittoria davanti al fratello Alex, regalando uno spettacolo mozzafiato agli appassionati. La sfida tra i due fratelli si fa sempre più entusiasmante, lasciando presagire una stagione ricca di colpi di scena e grandi emozioni. La passione per la velocità si accende ancora di più, e l’epilogo promette altri capitoli di adrenalina pura.

MotoGp 2025, nel Gp d’Olanda Marc Marquez domina ancora e vince la gara sprint. L’Olanda è il decimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Per il pilota spagnolo della Ducati ufficiale è la nona vittoria stagionale su dieci gare ‘corte’. Partito in seconda fila, l’iberico è stato protagonista di una ottima partenza che gli ha permesso di prendersi la testa della corsa dopo una manciata di curve. Marquez ha preceduto il fratello Alex (Ducati Gresini) che a metà gara ha provato a sorpassare Marc. Terzo Marco Bezzecchi (Aprilia) davanti a Fabio di Giannantonio (Ducati VR46) e a Pecco Bagnaia scattato secondo in griglia. 🔗 Leggi su Lapresse.it