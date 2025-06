moto3 rueda firma la pole position ad assen settimo guido pini migliore degli italiani

Moto3 ad Assen infuoca il Motomondiale 2025: Josè Antonio Rueda conquista la pole con un record della pista, pronto a puntare al podio nella gara di domenica. Settimo in griglia, Guido Pini si conferma il migliore tra gli italiani, pronto a sorprendere e a lasciare il segno sul circuito olandese. La sfida è aperta: chi conquisterà la vittoria nel decimo appuntamento?

Si sono appena concluse le qualifiche della Moto3 valide per il Gran Premio di Olanda, decimo appuntamento del Motomondiale 2025. Sul circuito di Assen, al termine del Q2, la migliore prestazione è stata realizzata da Josè Antonio Rueda con il crono di 1:39:757, nuovo record della pista. Lo spagnolo leader del Mondiale, in sella alla sua Red Bull KTM Ajo, punterà domenica a guadagnare punti importanti per il titolo. Secondo posto per il suo compagno di squadra e connazionale Alvaro Carpe, che si ferma a soli 41 millesimi dalla pole position. Completa la prima fila David Almansa (Leopard Racing) che accumula un ritardo di 66 millesimi dalla testa.