Moto3 poker spagnolo nella FP2 di Assen L’Italia risponde con 3 piloti nella top10

La seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda a Assen si trasforma in un trionfo spagnolo: tre piloti nella top 10 e un dominio evidente sulla pista baciata dal sole. Con le qualifiche all’orizzonte e la gara in vista, gli occhi sono puntati sulle performance iberiche, che promettono uno spettacolo emozionante. Il miglior tempo...

La seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda, decimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2025, si trasforma in un vero e proprio festival spagnolo. Sul tracciato di Assen, baciato dal sole e temperature miti, infatti, i piloti iberici hanno monopolizzato le prime quattro posizioni, confermandosi i grandi favoriti anche in vista della giornata odierna per quanto riguarda le qualifiche, e di domani in ottica gara. Il miglior tempo della FP2 porta la firma di David Almansa (Honda Leopard) con il tempo di 1:40.259 davanti ai connazionali Adrian Fernandez (Honda Leopard) e José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) entrambi a 226 millesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it