Moto2, guizzo di Ortolà nella FP2 del GP di Olanda. Fuori dalla top10 gli italiani.

Prosegue il dominio della Spagna ad Assen in questo sabato mattina. Dopo che in Moto3 gli iberici hanno piazzato 4 piloti nelle prime 4 posizioni, anche nella classe mediana gli spagnoli dominano la scena monopolizzando le prime tre posizioni della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d'Olanda, decimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2025. Sullo splendido tracciato olandese il miglior tempo della sessione mattutina porta la firma di Ivan Ortolà (Boscoscuro MSI) in 1:35.565 (prima volta che il rookie chiude al comando un turno da quando è sbarcato in Moto2) con un margine si appena 5 millesimi sul connazionale Aron Canet (Kalex Fantic) che appare prontissimo a puntare al bersaglio grosso nella gara di domani e 33 su Manuel Gonzalez (Kalex Intact GP).