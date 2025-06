Moto2 Diogo Moreira conquista la pole-position ad Assen Arbolino e Vietti nelle retrovie

Diogo Moreira si conferma il re della pole position in Moto2, dominando le qualifiche ad Assen con la sua terza conquista consecutiva. Con un tempo di 1:34.777 sulla Kalex Italtran Racing, il pilota brasiliano si prepara a una sfida emozionante in vista della gara di domani. Tra sorprese e delusioni, Arbolino e Vietti si trovano nelle retrovie, pronti a risalire la china. La corsa è appena iniziata: chi salirà sul gradino più alto del podio?

Diogo Moreira si conferma specialista delle pole-position in Moto2. Il pilota brasiliano, in sella alla Kalex Italtran Racing, ha ottenuto la terza p.1 consecutiva, aggiornando il dato nell’appuntamento di Assen (Olanda) con il tempo di 1:34.777. Una grande prestazione per il pilota sudamericano (terzo della classifica generale), che in vista di domani vorrà lanciare il guanto di sfida al leader della classifica generale, Manuel Gonzalez (Liquy Moly Dynavolt Intact GP). Lo spagnolo ha concluso col terzo tempo, dunque sarà anch’egli in prima fila, con un ritardo di 0.208 dalla vetta. Da sottolineare in seconda posizione, mai così avanti nel time-attack, l’altro iberico Ivan Ortolá  che sulla Boscoscuro QJMOTOR – FRISA – MSI si è fermato a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto2, Diogo Moreira conquista la pole-position ad Assen. Arbolino e Vietti nelle retrovie

