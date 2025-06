Moto Gp Olanda | Marc Marquez domina la sprint Davanti ad Alex Bezzecchi terzo e Bagnaia quinto

Sul circuito olandese, Marc Marquez scrive un'altra pagina memorabile della sua leggenda, dominando la sprint con una maestria che sfida ogni logica. Nonostante gli ostacoli e le sfide impreviste, il campione dimostra ancora una volta perché è sinonimo di eccellenza nel motociclismo. La sua nona vittoria si trasforma in una vera e propria sinfonia di abilità , determinazione e passione, lasciando il pubblico senza fiato e confermando il suo status di assoluto protagonista.

Nona vittoria: come una sinfonia. Marc Marquez non trova altro modo che vincere e ogni volta lo fa mettendosi quasi inconsapevolmente degli handicap per rendere la sua impresa ancora piĂą magica e perfetta