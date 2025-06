Moto finisce contro furgone grave un 24enne

Un tragico incidente scuote le strade di Bologna: un giovane di 24 anni, in sella a una Kawasaki, ha avuto un grave scontro con un furgone a Granarolo, Quarto Inferiore. La dinamica ancora da chiarire e le condizioni del ragazzo destano preoccupazione, mentre la comunità si stringe intorno alla famiglia. La sicurezza sulle strade è un tema che richiede attenzione costante e azioni concrete per prevenire tragedie come questa.

Un altro incidente sulle strade bolognesi, un altro motociclistica grave in ospedale. Questa volta lo schianto è avvenuto a Granarolo, nella frazione di Quarto Inferiore, dove una moto è finita contro un furgone. Ad avere la peggio il ragazzo in sella alla Kawasaki, un 24enne residente a Budrio. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

