Mostra storica L’Avellino siamo noi | una rassegna documentaria all’Archivio di Stato

Questa sera, l’Archivio di Stato di Avellino apre le sue porte in modo straordinario per svelare “L’Avellino siamo noi”, una mostra documentaria che celebra la storia e l’identità della città. Tra cimeli e documenti d’epoca, il percorso ricostruisce il passato, risveglia il senso di appartenenza e invita a riflettere sulle radici della comunità. Un’occasione imperdibile per riscoprire le radici di Avellino e sentirsi parte di un patrimonio condiviso.

Avellino – Questa sera, in occasione dell’apertura straordinaria serale, è stata inaugurata presso l’Archivio di Stato di Avellino, situato nel Carcere Borbonico di via Giuseppe Verdi 17, la mostra “L’Avellino siamo noi”. L’esposizione presenta una rassegna di documenti e cimeli storici dedicati. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

