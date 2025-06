Mostra fotografica ‘Giuseppe palmas Cinema tra set e ritratti alla Biblioteca Malatestiana

Immergetevi in un affascinante viaggio tra cinema, set e ritratti con la mostra fotografica di Giuseppe Palmas alla Biblioteca Malatestiana Moderna. Fino al 21 settembre, scoprite l’universo visivo di uno dei più talentuosi fotografi italiani, in un’esposizione a ingresso libero che rende omaggio all’arte della narrazione fotografica. Non perdete questa occasione unica di immergervi nel mondo di Palmas, tra immagini che raccontano storie e emozioni senza tempo.

A partire da venerdì, fino al 21 settembre, negli spazi espositivi della Biblioteca Malatestiana Moderna sarà possibile visitare la mostra fotografica ‘Giuseppe palmas. Cinema tra set e ritratti’. L’esposizione – a ingresso libero – rientra tra le proposte della 28ª edizione di CliCiak – Scatti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: mostra - fotografica - giuseppe - palmas

Supereroi: proteggiamo i bambini. La mostra fotografica contro la pedopornografia - Il 19 maggio, l’Archivio Storico della Fondazione Banco di Napoli ospita la mostra fotografica “Supereroi”, un'iniziativa che mette in luce l'impegno della Polizia nella lotta contro la pedopornografia.

L'ultimo fine settimana di maggio porta con sé anche la Festa della Repubblica Lazzaretto Cagliari Sala Convegni Rassegna cinematografica all'interno della mostra "I Grandi Maestri del Fumetto Italiano", visitabile dal 16 maggio al 29 giugno al Lazzarett Vai su Facebook

Le star del cinema alla Biblioteca Malatestiana a Cesena con la mostra fotografica su Giuseppe Palmas; Cliciak Scatti di Cinema, la mostra in Malatestiana si potrà visitare fino a domenica 6 ottobre; 100 anni fa nasceva il fotografo cesenate Giuseppe Palmas.

Giuseppe Palmas: antologica - Panorama - Giuseppe Palmas racconta con occhio lucido e consapevole gli anni della “dolce vita”, il boom economico, la Roma degli anni Cinquanta, le starlette, gli attori, i registi, le prime gite al mare. Come scrive panorama.it