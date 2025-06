Mosquera Inter il Valencia alza il muro e allontana anche l’Arsenal? Respinta quella super offerta dei Gunners

Il Valencia si conferma fermo sulla sua posizione: Cristhian Mosquera, promettente difensore classe 2004, resta sotto le sue ali nonostante le avances di grandi club europei come Inter e Arsenal. La società spagnola ha infatti rifiutato un'offerta di ben 19 milioni di euro, rafforzando il suo impegno nel coltivare il talento del giovane. La guerra di mercato è appena iniziata: quale sarà il prossimo capitolo di questa sfida?

per il difensore. Il Valencia non intende privarsi di Cristhian Mosquera, giovane difensore classe 2004 finito nel mirino del mercato Inter e di diversi top club europei. Dopo aver detto no al Milan per Javi Guerra e al Bologna per César Tárrega, il club spagnolo ha rifiutato anche un'offerta da 19 milioni di euro presentata dall'Arsenal per il talento colombiano. Secondo quanto riportato da ElDesmarque, i Gunners erano pronti a trattare direttamente con il giocatore, ma la risposta del Mestalla è stata netta: Mosquera è considerato un elemento chiave per il futuro e il Valencia punta al rinnovo.