Mosquera-Arsenal muro Valencia alla prima offerta! Pure l’Inter avvisata

L’Arsenal ha trovato l’accordo con Mosquera, seguito pure dall’Inter, ma non con il Valencia. La società spagnola ha rifiutato una prima offerta dei Gunners. LA SITUAZIONE – L’inserimento dell’Arsenal su Mosquera allontana l’Inter dal difensore spagnolo. Infatti, i Gunners, racconta Marca, hanno già trovato un accordo con il giocatore, ma hanno ricevuto un primo no dallo stesso Valencia. La società spagnola ha rifiutato una prima offerta da circa 18-19 milioni di euro per il giocatore spagnolo classe 2004. Nonostante, il ragazzo vada in scadenza il prossimo anno, 30 giugno 2026, il Valencia fa resistenza e non abbassa le pretese. 🔗 Leggi su Inter-news.it