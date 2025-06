Morto Lalo Schifrin leggendario compositore delle colonne sonore di Mission | Impossible e Amityville Horror

Il mondo della musica e del cinema piange la scomparsa di Lalo Schifrin, leggendario compositore argentino noto per le colonne sonore di Mission Impossible e Amityville Horror. Premiado con l'Oscar alla carriera nel 2019, ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama hollywoodiano. Dopo 93 anni di vita ricca di successi, Schifrin si è spento a Los Angeles a causa di complicazioni legate a una malattia. La sua musica continuerà a vivere nel cuore di tanti.

