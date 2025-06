Morto Attilio Fasulo | era segretario generale della Camera del lavoro

Il mondo sindacale piange la perdita di Attilio Fasulo, figura stimata e impegnata nel servizio dei lavoratori. Segretario generale della Camera del lavoro Cgil di Novara e Vco, la sua scomparsa rappresenta una grande perdita per l'intera comunità . Dopo mesi di sfide legate alla salute, Fasulo si è spento all’hospice di Galliate, lasciando un vuoto profondo. L’ultimo saluto della Cgil sarà un momento di commozione e riconoscenza per un uomo dedicato alla causa dei lavoratori.

