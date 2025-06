Morta Rebekah Del Rio addio alla voce iconica di ‘Mulholland Drive’

Con grande tristezza annunciamo la scomparsa di Rebekah Del Rio, la voce indimenticabile di "Llorando" in "Mulholland Drive". Artista di talento e sensibilità unica, il suo contributo resterà per sempre nel cuore dei fan e nel mondo del cinema. La sua musica continuerà a vivere come testimonianza di un’arte pura e autentica. Addio a una leggenda che ha lasciato un'impronta indelebile nella cultura pop.

(Adnkronos) – Rebekah Del Rio, la cantante e attrice statunitense divenuta celebre per la toccante interpretazione di "Llorando" nella pellicola cult "Mulholland Drive" (2001) di David Lynch, è morta nella sua casa di Los Angeles all'età di 57 anni. La notizia della scomparsa, avvenuta il 23 giugno, è stata confermata dall'Ufficio del Coroner di Los Angeles.

