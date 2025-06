Morta a 14 anni nella fabbrica abbandonata quel disegno a scuola | Bruciatelo perché non ha futuro come me

Valeria, una giovane anima spezzata dalla guerra e dalla perdita, ci lascia un messaggio potente: il suo disegno, un grido silenzioso di speranza e sofferenza, merita di essere ricordato. La sua storia ci invita a riflettere sulle ferite invisibili di chi fugge dai conflitti e cerca un nuovo inizio. Non dimentichiamo: dietro ogni traccia di dolore si nasconde un messaggio di resilienza e umanità che merita di essere ascoltato.

Ponteranica. Forse il suo stato d’animo era racchiuso in quel disegno. Il soggetto è una ragazza triste, che piange. Sullo sfondo, una città in fiamme. Chissà , forse la ragazza in lacrime era proprio lei. E forse, quella città in fiamme, era una città della ‘sua’ Ucraina, il paese che ha abbandonato nel 2022 per venire in Italia, a Bergamo, per sfuggire all’orrore della guerra. “È così”, raccontano i compagni di scuola di Valeria (nome di fantasia) la 14enne ritrovata senza vita giovedì sera, 26 giugno, nell’ ex fabbrica Reggiani. “Se vedete questo disegno, bruciatelo. Perché non ha nessun futuro, come me”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Morta a 14 anni nella fabbrica abbandonata, quel disegno a scuola: “Bruciatelo perché non ha futuro, come me”

